ПОМОГИТЕ СОСТАВИТЬ ЦИТАТНЫЙ ПЛАН ПО СКАЗКЕ РЫБА И КОЛЬЦО

Гость: Гость:

Однажды барон и его товарищи охотились на берегах реки Узы и остановились возле рыбачьей хижины, чтобы напиться. К ним вышла пятнадцатилетняя девушка и принесла им воды. Все они заметили красоту Нелли, и один из приятелей барона сказал ему:- Вы умеете угадывать судьбу, барон, скажите, за кого она выйдет замуж?- О, это легко угадать, - сказал барон, - она обвенчается с каким-нибудь бедняком. Но, если угодно, я погадаю ей. Подойди-ка ко мне, милая, да скажи, в какой день ты родилась?- Не знаю, сэр, - ответила девушка, - меня подобрали здесь на берегу. Говорят, меня принесло течением реки вот к этой отмели пятнадцать лет назад.Барон отлично понял, кто эта девушка, и когда охотники поехали дальше, он сначала поскакал вместе с ними, а потом вернулся к хижине рыбака и сказал Нелли:- Послушай, девушка, я хочу тебя осчастливить. Возьми вот это письмо и отнеси его к моему брату в Скарборо, там ты и останешься на всю жизнь.Девушка взяла письмо и сказала, что она охотно исполнит приказание барона