Крупнейшие литосферные плиты земли

География
Крупнейшие литосферные плиты земли
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1 Тихоокенская , 2 северно - американская 3 южно - американская 4 Африканская 5 Евроазиатская 6 индоавсталийская 7 антарктическая 8 кокос 9 карибская 10 наска 11 аравийская 12 филипинская
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