Крупнейшие литосферные плиты земли
География
Крупнейшие литосферные плиты земли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Тихоокенская , 2 северно - американская 3 южно - американская 4 Африканская 5 Евроазиатская 6 индоавсталийская 7 антарктическая 8 кокос 9 карибская 10 наска 11 аравийская 12 филипинская
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В наклонной треугольной призме расстояние боковых рёбер друг от друга равно 13см, 14см, 15см. Боковое ребро равно 8см, высота призмы 4см, тогда пло...
Литература
Рассказать, о чем говорит Ломоносов во вступлении ,,Оды на день восшествия Елисаветы Петровны 1747 годы" Помогите пожалуйста!!! Заранее Спасиб...
Математика