Напишите небольшой текст на тему " Осень" с переводом на русский

Қазақ тiлi
Напишите небольшой текст на тему " Осень" с переводом на русский
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пролетело веселое лето. Вот и наступила осень. Пришла пора убирать урожай. Ваня и Федя копают картофель. Вася собирает свеклу и морковь, а Феня фасоль. В саду много слив. Вера и Феликс собирают фрукты и отправляют их в школьную столовую. Там всех угощают спелыми и вкусными фруктами.
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