36+y=74 помогите плиз
Математика
36+y=74 помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=74-36 У=38 уравнение очень простое
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