Периметр параллелограмма равен 96 см, найдите меньшую сторону параллелограмма если она в 3 раза короче другой

Геометрия

Периметр параллелограмма равен 96 см, найдите меньшую сторону параллелограмма если она в 3 раза короче другой

Автор: Гость