Периметр параллелограмма равен 96 см, найдите меньшую сторону параллелограмма если она в 3 раза короче другой
Геометрия
Периметр параллелограмма равен 96 см, найдите меньшую сторону параллелограмма если она в 3 раза короче другой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узнаем сумму большей и меньшей стороны 96:2=48см возьмем за х меньшую сторону, тогда большая будет 3х получаем уравнение 3х+х=48 4х=48 х=48:4=12см Ответ: меньшая сторона 12см.
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