lt;pgt;У жени было денег столько же,сколько у Саши. Саша купил альбом за 20р.,а женя кр??ски за 22р,У кого из мальчиков осталось меньше денег и на сколько рублей?lt;/pgt;а как его можно решить????

Математика

lt;pgt;У жени было денег столько же,сколько у Саши. Саша купил альбом за 20р.,а женя кр??ски за 22р,У кого из мальчиков осталось меньше денег и на сколько рублей?lt;/pgt;а как его можно решить????

Автор: Гость