По какому признаку все животные организмы делят на две группы -прокариоты и эукаи??оты ? чем различаются эти группы организмов ?
Обществознание
По какому признаку все животные организмы делят на две группы -прокариоты и эукаи??оты ? чем различаются эти группы организмов ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прокариоты не имеют оформленного ядра - доядерные. Эукариоты имеют 1 и более ядер в клетках.
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