По какому признаку все животные организмы делят на две группы -прокариоты и эукаи??оты ? чем различаются эти группы организмов ?

Обществознание

По какому признаку все животные организмы делят на две группы -прокариоты и эукаи??оты ? чем различаются эти группы организмов ?

Автор: Гость