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1-2*3+4+5*6*7+8*9 расставь скобки
Математика
1-2*3+4+5*6*7+8*9 расставь скобки
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Гость:
1-(2*3)+4+(5*6)*7 +(8*9)
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