Назовите мышцу которая разделяет грудную и брюшную полости

Биология
Назовите мышцу которая разделяет грудную и брюшную полости
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диафрагма.................
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