Как решить уравнение ( 116+у):17=10
Математика
Как решить уравнение ( 116+у):17=10
Ответ(ы) на вопрос:
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(116+у)=17*10, 116+у=170, у=170-116, у=54
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