Помогите решить 65(а) задачу плиз! !!!

Математика
Помогите решить 65(а) задачу плиз! !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
система:у×х=72  2х+2у=36  х=18-у  у×18-у=72  18у-у2=72  у2-18у+72=0  Решение уравнения  Cчитаем дискриминант:  324 -4*1*72=324-288=36 Дискриминант положительный  Уравнение имеет два различных корня:  у1 = 12  у2 = 6  если у1 то х1=72/12=6 А если х2то х2=72/6=12

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