Помогите решить 65(а) задачу плиз! !!!
Математика
Помогите решить 65(а) задачу плиз! !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
система:у×х=72 2х+2у=36 х=18-у у×18-у=72 18у-у2=72 у2-18у+72=0 Решение уравнения Cчитаем дискриминант: 324 -4*1*72=324-288=36 Дискриминант положительный Уравнение имеет два различных корня: у1 = 12 у2 = 6 если у1 то х1=72/12=6 А если х2то х2=72/6=12
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