(9) Вычисли первые пять членов геометрической прогрессии, если b1=160 и q=0,5. 160;...;....;....;....; Вычисли сумму первых пяти членов. S5=?

Геометрия

(9) Вычисли первые пять членов геометрической прогрессии, если b1=160 и q=0,5. 160;...;....;....;....; Вычисли сумму первых пяти членов. S5=?

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