(9) Вычисли первые пять членов геометрической прогрессии, если b1=160 и q=0,5. 160;...;....;....;....; Вычисли сумму первых пяти членов. S5=?
Геометрия
(9) Вычисли первые пять членов геометрической прогрессии, если b1=160 и q=0,5. 160;...;....;....;....; Вычисли сумму первых пяти членов. S5=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Bn=B1*q^(n-1); B1=160; B2=160*0,5^(2-1)=160*0,5=80; B3=160*0,5^(3-1)=160*0,25=40; B4=160*0,5^(4-1)=160*0,125=20; B5=160*0,5^(5-1)=160*0,0625=10. Сумма: S5= 160+80+40+20+10=160+150=310.
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