Даю 40 балов! Помогите пожалуйста, с № 10
Русский язык
Даю 40 балов! Помогите пожалуйста, с № 10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После определяемого слова: 1, 4. Перед определяемым словом: 2, 3, 5, 6, 7, 8.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Почему началась Вторая мировая война? Можно ли было ее избежать, если бы Великобритания, Франция и Польша уступили требованиям Гитлера в 1939 году?
Русский язык
Как обосновать правописание причастия в данном предложении: Исторические надпис?? и герб Российской империи, размещавшийся ранее над входом.
Геометрия
Окружающий мир