Почему началась Вторая мировая война? Можно ли было ее избежать, если бы Великобритания, Франция и Польша уступили требованиям Гитлера в 1939 году?

История

Почему началась Вторая мировая война? Можно ли было ее избежать, если бы Великобритания, Франция и Польша уступили требованиям Гитлера в 1939 году?

Автор: Гость