Почему началась Вторая мировая война? Можно ли было ее избежать, если бы Великобритания, Франция и Польша уступили требованиям Гитлера в 1939 году?
История
Почему началась Вторая мировая война? Можно ли было ее избежать, если бы Великобритания, Франция и Польша уступили требованиям Гитлера в 1939 году?
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