Дам 50 б. Решить уравнение: а)(2x-3):5=9:10 б)(x+3):2=(3x-2):7
Математика
Дам 50 б. Решить уравнение: а)(2x-3):5=9:10 б)(x+3):2=(3x-2):7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (2x-3):5=9:10 2x-3=45:10 2x=4,5+3 x=7,5:2 x=3,75 б) (x+3):2=(3x-2):7 (7x+21):14=(6x-4):14 7x+21-6x+4=0 x+25=0 x=-25
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