Раскрыть скобки,надо сделать по быстрее очень надо сиду на уроке помогите пожалуйста надеюсь у вас получится
Алгебра
Раскрыть скобки,надо сделать по быстрее очень надо сиду на уроке помогите пожалуйста надеюсь у вас получится
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2x+2y+1 2) a+3+3b 3) 2x-1-2y 4) a-3+3b 5) b+c-a+2d 6) m-n-a+b-c 7) a+3-d-b 8) a-3-d-b 9) a-3+d+b 10) a-3+d-b
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