1. Что такое былина? Какие герои вам известны? 2. Чем былина похожа на сказку? ответ аргументируйте.

Литература
1. Что такое былина? Какие герои вам известны? 2. Чем былина похожа на сказку? ответ аргументируйте.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Былина - это сказания о существующих героев, былина - часть народного фольклора. Былина похожа на сказку тем, что это фольклор, по повествованию и сценировкой. Самые известные герои былин - это Илья Муромец, Алёша Попович и Добрыня Никитич.
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