1. Что такое былина? Какие герои вам известны? 2. Чем былина похожа на сказку? ответ аргументируйте.

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Былина - это сказания о существующих героев, былина - часть народного фольклора. Былина похожа на сказку тем, что это фольклор, по повествованию и сценировкой. Самые известные герои былин - это Илья Муромец, Алёша Попович и Добрыня Никитич.