Начертить два смежных угла.Измерь меньший из них транспортиром,вычисли величину ??торого угла

Геометрия
Начертить два смежных угла.Измерь меньший из них транспортиром,вычисли величину ??торого угла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начертите смежный угол смежный угол равен 180 градусам измерийте меньший угол от 180 отнимите столько сколько равен меньший угол
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