Какие признаки лежат в основе деления на каменный, бронзовый, железный век
История
Какие признаки лежат в основе деления на каменный, бронзовый, железный век
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каменном веке древние люди пользовались каменными орудиями труда. Начало бронзового века ознаменовало появление бронзы в изготовлении орудий труда и оружия, но они служили недолго, так как бронза мягкий металл, поэтому люди ища более твёрдый металл, нашли железо. И наступил железный век.
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