Один из смежных углов на 42 градусов меньше другого. Найдите эти углы
Геометрия
Один из смежных углов на 42 градусов меньше другого. Найдите эти углы
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Гость:
Используя особенность смежных углов, можно построить уравнение
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