В четырехугольнике lt;A:lt;B:lt;C:lt;D=6:7:8:9. найдите lt;A lt;B lt;C lt;D.
Геометрия
В четырехугольнике lt;A:lt;B:lt;C:lt;D=6:7:8:9. найдите lt;A lt;B lt;C lt;D.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х+7х+8х+9х=360 30х=360 х=12 Значит А=6*12=72 градуса В=7*12=84 С=8*12=96 Д=9*12=108
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