Помогите решить пример 12x=60
Математика
Помогите решить пример 12x=60
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делишь обе части уравнения на 12, получаем x = 5
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