Сочинение "моя мама" помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Самый дорогой человек для меня - это мама. Моя мамочка привлекательная, добрая, нежная, ласковая, жизнерадостная. Она умеет поддержать в трудную минуту и дать дельный совет. Моя мама среднего роста, стройная, как березка, и очень женственная. У нее темные волосы. Глаза у моей мамы карие. Они всегда ясные, излучающие тепло и доброжелательность. Лицо ее всегда озарено улыбкой, которвя подпимает мне настроение. Говорит мама спокойным ласковым голосом. Слушать и разговаривать с ней всегда интересно и приятно. Мою маму уважают и любят. Я очень горжусь своей мамой. Она у меня самая-самая!