Виды бакалавров и их отличия

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Виды бакалавров и их отличия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бакалавров-это высшее образование.Отличается тем что так можно выбрать бакалавр.
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