Используя формулу F=9/5 С+ 32, выражающую зависимость между температурой, измеряемой по шкале Фаренгейта (F) и по шкале Цельсия (C), выразите в градусах Фаренгейта температуру кипения воды 100(о)С и температуру замерзания воды ...
Геометрия
Используя формулу F=9/5 С+ 32, выражающую зависимость между температурой, измеряемой по шкале Фаренгейта (F) и по шкале Цельсия (C), выразите в градусах Фаренгейта температуру кипения воды 100(о)С и температуру замерзания воды 0(о)С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. F = 9*100/5 +32 = 180 +32 = 212 2. F = 9*0/5 +32 = 32
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