Категории изображения, с которыми оперирует Word, подготовленные с помощью других программ: Выберите один ответ: диаграммы рисунки формулы графические объекты
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Категории изображения, с которыми оперирует Word, подготовленные с помощью других программ: Выберите один ответ: диаграммы рисунки формулы графические объекты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде графические объекты, но я не уверен.
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