Категории изображения, с которыми оперирует Word, подготовленные с помощью других программ: Выберите один ответ: диаграммы рисунки формулы графические объекты

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Категории изображения, с которыми оперирует Word, подготовленные с помощью других программ: Выберите один ответ: диаграммы рисунки формулы графические объекты

Автор: Гость