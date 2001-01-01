Помогите!!! противники россии из японской страны

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1 часть Русско-японская война Русско-японская война￼ Верх: крейсер «Паллада» под обстрелом в гавани Порт-Артура. Слева по часовой стрелке: японская пехота на мосту через реку Ялу, русская кавалерия под Мукденом, «Варяг» и «Кореец» под Чемульпо перед боем, русские солдаты стоят над траншеей с убитыми японскими солдатами во время осады Порт-АртураДата 27 января (9 февраля) 1904 — 23 августа (5 сентября) 1905 Место Маньчжурия, Жёлтое море,Японское море, Сахалин Причина столкновение зон влиянияРоссийской и Японской империй вКорее и Маньчжурии Итог победа Японии, Портсмутский мирный договор Изменения аннексия Японией полуостроваЛюйшунь и Южного Сахалина Противники￼ Японская империя￼ Российская империя ￼ Княжество Черногория[~ 1]Командующие￼ Император Мэйдзи ￼ Ояма Ивао ￼ Ноги Марэсукэ ￼ Куроки Тамэмото ￼ Того Хэйхатиро ￼ Николай II ￼ Алексей Николаевич Куропаткин ￼ Анатолий Михайлович Стессель￼ ￼ Роман Исидорович Кондратенко† ￼ генерал-адмиралвеликий князь Алексей Александрович ￼ контр-адмиралЗиновий Петрович Рожественский[~ 2] ￼ контр-адмиралНиколай Иванович Небогатов￼[~ 3] Силы сторон300 000 солдат500 000 солдатПотериубито: 47 387; ранено, контужено: 173 425; умерло от ран: 11 425; умерло от болезней: 27 192; общие безвозвратные потери: 86 004[~ 4] убито: 32 904; ранено, контужено: 146 032; умерло от ран: 6614; умерло от болезней: 11 170; попало в плен: 74 369; общие безвозвратные потери: 52 501 ↑ Черногория объявила войну Японии, выразив тем самым свою благодарность за достижение Россией её дипломатическими усилиями независимости страны по итогамРусско-турецкой войны 1877—1878 годов. Тем не менее в силу отдалённости Черногория не смогла оказать существенной помощи России, и её усилия были ограничены теми черногорцами, которые служили в вооружённых силах России. При заключении мира про Черногорию забыли, и формально она до 2006 года находилась в состоянии войны с Японией.↑ Пленён в бессознательном состоянии после ранения в голову во время Цусимского сражения.↑ Во время Цусимского сражения адмирал З. П. Рожественский передал командование 2-й Тихоокеанской эскадры контр-адмиралу Н. И. Небогатову.↑ Все цифры, кроме раненых и контуженых, приведены по таблице 37 в книге: Россия и СССР в войнах XX века: Потери Вооружённых Сил. — М.: Олма-Пресс, 2001. — С. 58. Цифра раненых и контуженых приведена по таблице 17 в том же издании (с. 43). ￼ Аудио, фото, видео на Викискладе Ру́сско-япо́нская война́ (яп. 日露戦争 нити-ро сэнсо: 27 января (9 февраля) 1904 —23 августа (5 сентября) 1905) — война между Российской и Японской империями за контроль над Маньчжурией и Кореей. После перерыва в несколько десятков лет стала первой большой войной с применением новейшего оружия: дальнобойной артиллерии, броненосцев,миноносцев.