Какие из этих слов исконно русские шоссе арбуз спутник облако самовар пальто воевода озеро свеча кекс стол фогнарь сарафан вымпел аквариум помещение цех география штаб квас эстамп телефон указ борщ
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Какие из этих слов исконно русские шоссе арбуз спутник облако самовар пальто воевода озеро свеча кекс стол фогнарь сарафан вымпел аквариум помещение цех география штаб квас эстамп телефон указ борщ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спутник,облако,самовар,воевода,озеро,свеча,стол,сарафан,помещение,квас,указ,борщ(съедобная трава борщевик)
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