Помогите умоляю очень 5нужно
Математика
Помогите умоляю очень 5нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
140 см (1 м 40 см) + 1 м 60 см + 1 м 70 см = 4 м 70 см Ответ B
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