поезд составлен из 12 вагонов по 58 мест в каждом Сколько осталось свободных мест если в поезде едут 667 пассажиров

Математика

поезд составлен из 12 вагонов по 58 мест в каждом Сколько осталось свободных мест если в поезде едут 667 пассажиров

Автор: Гость