поезд составлен из 12 вагонов по 58 мест в каждом Сколько осталось свободных мест если в поезде едут 667 пассажиров
Математика
поезд составлен из 12 вагонов по 58 мест в каждом Сколько осталось свободных мест если в поезде едут 667 пассажиров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо умножить 15 на 58 и мы получим 870 , Затем из 870 - 667 = 203
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Морские течения позволили англичанам добраться до Австралии.Определите по карте какие течения связывает Англию и Австралию
Русский язык
Английский язык
V. Поставьте глаголы, данные в скобках, в соответствующем времени и переведите пре??ложения на русский язык. 1. The leader of the majority party ...
Математика