поезд составлен из 12 вагонов по 58 мест в каждом Сколько осталось свободных мест если в поезде едут 667 пассажиров

Математика
поезд составлен из 12 вагонов по 58 мест в каждом Сколько осталось свободных мест если в поезде едут 667 пассажиров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо умножить 15 на 58 и мы получим 870 , Затем из 870 - 667 = 203
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