Я нк понял может вы поможете
Математика
Я нк понял может вы поможете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я могу, конечно, ошибаться, но я думаю: 21+31+27=79 - вся сумма
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Кашалот может погрузится на глубину 3 км за 1 час 52 мин.Сможет ли пловец-оператор провести киносъемку,если его максимальная скорость погружения 50...
Русский язык
Подчеркни слово которое девочки понимают по разному допиши в каком значении упот??ебляет каждая из них
Математика
Помогите решить задачу за 3 дня в магазине продали 1400 кг овощей в первый день продали на 170 кг больше чем во второй, а в третий день на 120 кг м...
Литература