Подчеркни слово которое девочки понимают по разному допиши в каком значении упот??ебляет каждая из них

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Подчеркни слово которое девочки понимают по разному допиши в каком значении упот??ебляет каждая из них
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для Маши это гриб ( дождевик ), для Кати это плащ ( дождевик )
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