Я живу в квартире. У меня есть своя комната. В моей комнате есть письменый стол кра??ать шкаф для вещей и компютер. Я живу с папой мамой и младшем братом. У них есть свои комнаты. Еще у нас в квартире есть ванна и два балкона. ...

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Я живу в квартире. У меня есть своя комната. В моей комнате есть письменый стол кра??ать шкаф для вещей и компютер. Я живу с папой мамой и младшем братом. У них есть свои комнаты. Еще у нас в квартире есть ванна и два балкона. Большой зал и кухня. В кухни мы часто собираемся с семьей. Я люблю свою квартиру.

Автор: Гость