Найдите сведения об одном из известных путешественников эпохи Великих географич??ских открытий и подготовьте краткое сообщение о его вкладе в развитие географии.
География
Найдите сведения об одном из известных путешественников эпохи Великих географич??ских открытий и подготовьте краткое сообщение о его вкладе в развитие географии.
Ответ(ы) на вопрос:
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Васко да Гама (1469—1524), португальский мореплаватель.О судьбе Васко да Гамы известно не много. Родился в маленьком прибрежном городке Синиш (Португалия).В 1497 г. португальское правительство отправило его во главе флотилии из четырёх кораблей на поиски морского пути в Индию вокруг Африки. К этому времени побережье вплоть до мыса Доброй Надежды уже было обследовано португальцами (Б. Диаш и др.), их корабли побывали и у восточного побережья Африки. Португальский двор стремился как можно быстрее установить прямое торговое сообщение с Индией — Колумб уже объявил во всеуслышание об открытии «Индий» на западе, за Атлантическим океаном.Корабли да Гамы течение отнесло к колумбовым «Индиям» (к Бразилии). Однако путешественник не заинтересовался ими, а вернулся к намеченному маршруту и таким образом стал первооткрывателем морского пути из Западной Европы в подлинную Индию. В 1498 г. суда да Гамы прибыли в Малинди — крупнейший арабо-суахилийский порт Индийского океана. Здесь мореплаватель нанял известного арабского путешественника, непревзойдённого авторитета в морской науке того времени Ахмада ибн Маджида. Благодаря ему 20 мая 1498 г. португальцы наконец достигли своей цели, прибыв в порт Каликут (ныне Калькутта) на западном побережье Индии. Однако да Гаме стоило немалых трудов убедить местного правителя завязать торговлю с чужеземцами.В плавании флотилия понесла существенные потери — от штормов погибла половина кораблей, а болезни унесли более половины моряков. Тем не менее в 1499 г. Васко да Гама с успехом вернулся в Лиссабон. Его путешествие положило начало торговому и военно-колониальному проникновению португальцев в бассейн Индийского океана.Мореплаватель умер 24 декабря 1524 г. в городе Кочин (Индия).
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