Помогите пж решить задачу номер 302
Математика
Помогите пж решить задачу номер 302
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составом уравнение, в котором x- меньшая скорость: (x+(x+5))*2=210 (2x+5)*2=210 4x+10=210 4x=200 x=50. 50 км/ч, 55 км/ч
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