Что такое миграция? Каковы ее причины? Приведите пример исторических и современных причин миграции?
География
Что такое миграция? Каковы ее причины? Приведите пример исторических и современных причин миграции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Миграция - это перемещение людей из одного региона или страны в другой, как правило большими группами. Причины: война, разница в уровне заработанной платы за одинаковую работу в разных регионах, брак между гражданами разных государств, политические преследования
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