Переведите текст письменно со словарем. Ein Fernsehsender ist eine Einrichtung oder eine Anordnung von Einrichtungen, die den Bild- und den Tonträger in ein Fernsehsignalgemisch zu verwandeln hat. 2. Dieses kann dann durc...

Немецкий язык

Переведите текст письменно со словарем. Ein Fernsehsender ist eine Einrichtung oder eine Anordnung von Einrichtungen, die den Bild- und den Tonträger in ein Fernsehsignalgemisch zu verwandeln hat. 2. Dieses kann dann durch eine Fernsehantenne ausgestrahlt werden. 3. Der Fernsehsender ist der wichtigste Bestandteil einer Fernsehstation. 4. Jeder Fernsehsender besteht aus dem Hochfrequenzteil und dem Modulatorteil. 5. Der Hochfrequenzteil enthält eine Quarzstufe und eine Reihe von Vervielfacherstufen. 6. In der Quarzstufe wird die Trägerfrequenz erzeugt und durch die Vervielfacherstufen auf den erwünschten Wert erhöht. 7. Der Bild- und der Tonträger sind Niederfrequenzen, die als elektromagnetische Wellen nicht ausgestrahlt werden können. 8. Deswegen müssen sie erst einer Hochfrequenz, der sogenannten “Trägerfrequenz”, aufmoduliert werden.9. Dies erfolgt in dem Modulatorteil, welchem neben der Trägerfrequenz die Bild- und Tonniederfrequenzen zugeführt werden. 10. Hier werden sie verstärkt und der Hochfrequenz aufmoduliert, wobei das zur Ausstrahlung geeignete Fernsehsignalgemisch gebildet wird.

