Помогите решить задачу за 3 дня в магазине продали 1400 кг овощей в первый день продали на 170 кг больше чем во второй, а в третий день на 120 кг меньше, чем во второй. сколько кг овощей продали во второй день? зарание спс

Математика

Помогите решить задачу за 3 дня в магазине продали 1400 кг овощей в первый день продали на 170 кг больше чем во второй, а в третий день на 120 кг меньше, чем во второй. сколько кг овощей продали во второй день? зарание спс

Автор: Гость