Помогите решить задачу за 3 дня в магазине продали 1400 кг овощей в первый день продали на 170 кг больше чем во второй, а в третий день на 120 кг меньше, чем во второй. сколько кг овощей продали во второй день? зарание спс
Математика
Помогите решить задачу за 3 дня в магазине продали 1400 кг овощей в первый день продали на 170 кг больше чем во второй, а в третий день на 120 кг меньше, чем во второй. сколько кг овощей продали во второй день? зарание спс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть вес проданных овощей во второй день = x. Тогда вес проданных овощей в первый день = x+170 , а вес проданных овощей в третий день = x-120 . Составим уравнение: (x+170)+x+(x-120)=1400 x+170+x+x-120=1400 3x+50=1400 3x=1400-50 3x=1350 x=1350/3 x=450 Проверка: (450+170)+450+(450-120)=620+450+330=1400кг Первый день: x+170=450+170=620кг Второй день: x=450кг Третий день: x-120=450-120=330кг Ответ: 450 кг
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