Кашалот может погрузится на глубину 3 км за 1 час 52 мин.Сможет ли пловец-оператор провести киносъемку,если его максимальная скорость погружения 50 см/с?
Физика
Кашалот может погрузится на глубину 3 км за 1 час 52 мин.Сможет ли пловец-оператор провести киносъемку,если его максимальная скорость погружения 50 см/с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V = s / t = 3000 м / 6720 с ≈ 0,45 м/с = 45 см/с - это меньше скорости погружения оператора, сл-но оператор сможет провести киносъемку.
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