Кашалот может погрузится на глубину 3 км за 1 час 52 мин.Сможет ли пловец-оператор провести киносъемку,если его максимальная скорость погружения 50 см/с?

Физика

Кашалот может погрузится на глубину 3 км за 1 час 52 мин.Сможет ли пловец-оператор провести киносъемку,если его максимальная скорость погружения 50 см/с?

Автор: Гость