Морские течения позволили англичанам добраться до Австралии.Определите по карте какие течения связывает Англию и Австралию
География
Морские течения позволили англичанам добраться до Австралии.Определите по карте какие течения связывает Англию и Австралию
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