Упражнение 72)помогите).

Гость: Гость:

1.не-1 2.ни-2 не-1 3.ни-2,не-1 4.ни-2,не-1 5.ни-1 6.обе не -1 7.не-1,обе ни-2 8.не-1 9.обе ни -2 10.обе не -2 11.ни-2 как-то так