Упражнение 72)помогите).
Русский язык
Упражнение 72)помогите).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.не-1 2.ни-2 не-1 3.ни-2,не-1 4.ни-2,не-1 5.ни-1 6.обе не -1 7.не-1,обе ни-2 8.не-1 9.обе ни -2 10.обе не -2 11.ни-2 как-то так
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