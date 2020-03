V. Поставьте глаголы, данные в скобках, в соответствующем времени и переведите пре??ложения на русский язык. 1. The leader of the majority party in the House of Commons usually (to become) Prime Minister. 2. The modern politi...

Английский язык

V. Поставьте глаголы, данные в скобках, в соответствующем времени и переведите пре??ложения на русский язык. 1. The leader of the majority party in the House of Commons usually (to become) Prime Minister. 2. The modern political system of Great Britain (to begin) over 200 years ago. 3. The Labour party (to have) strong links with trade unions since the date of its foundation. 4. You can’t see the investigator now, he (to discuss) the case with the judge. 5. The students (to know) the results of the examination next week. 6. The two countries signed the treaty after the war (to finish).

