IV. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на степени сравнения ??рилагательных и наречий. 1. The party that wins the greatest number of seats in Parliament takes power. 2. District councils provide services...
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IV. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на степени сравнения ??рилагательных и наречий. 1. The party that wins the greatest number of seats in Parliament takes power. 2. District councils provide services that cover a smaller area, where local control is more important. 3. Some modern legislation is as precise and comprehensive as a code in the Continental system. 4. Solicitors are not so remote as barristers are. 5. The more experienced a lawyer is in the United States, the greater salary he has.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сторона, которая выигрывает наибольшее количество мест в парламенте принимает власть. 2. Районные советы предоставляют услуги, которые покрывают меньшую площадь, где местное управление является более важным. 3. Некоторые современные законодательство столь же точным и всеобъемлющим, как код в системе Континента. 4. Solicitors не столь отдаленных, как барристерами есть. 5. Более опытный юрист находится в Соединенных Штатах, большую зарплату у него есть.
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