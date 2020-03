IV. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на степени сравнения ??рилагательных и наречий. 1. The party that wins the greatest number of seats in Parliament takes power. 2. District councils provide services...

Английский язык

IV. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на степени сравнения ??рилагательных и наречий. 1. The party that wins the greatest number of seats in Parliament takes power. 2. District councils provide services that cover a smaller area, where local control is more important. 3. Some modern legislation is as precise and comprehensive as a code in the Continental system. 4. Solicitors are not so remote as barristers are. 5. The more experienced a lawyer is in the United States, the greater salary he has.

Автор: Гость