1)Для приготовления фруктового напитка купили яблоки,апельсины и вишню. Отношение их масс равно 5 : 4 : 3. Яблок на 1,2 кг больше, чем вишни. Сколько всего килограммов фруктов купили.

Математика

1)Для приготовления фруктового напитка купили яблоки,апельсины и вишню. Отношение их масс равно 5 : 4 : 3. Яблок на 1,2 кг больше, чем вишни. Сколько всего килограммов фруктов купили.

Автор: Гость