1)Для приготовления фруктового напитка купили яблоки,апельсины и вишню. Отношение их масс равно 5 : 4 : 3. Яблок на 1,2 кг больше, чем вишни. Сколько всего килограммов фруктов купили.
Математика
1)Для приготовления фруктового напитка купили яблоки,апельсины и вишню. Отношение их масс равно 5 : 4 : 3. Яблок на 1,2 кг больше, чем вишни. Сколько всего килограммов фруктов купили.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яблоки - 5х апельсины - 4х вишни - 3х зх+1.2=5х х=0.6 5*0.6+4*0.6+3*0.6=3+2.4+1.8=7.2 кг
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