Помогите решить хоть что нибудь. кр для 9того класса по химии
Химия
Помогите решить хоть что нибудь. кр для 9того класса по химии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P2O5+H2O=2HPO3 Li2O+H2O=2LiOH SrO+H2O=Sr(OH)2
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