Руки человека, подчиняясь его разуму и воле, превратили дикие земли в богатые поля, заставили яблоню-дикарку при­носить сладкие плоды. Синтаксический разбор предложения,помогите пожалуйста

Русский язык
Руки человека, подчиняясь его разуму и воле, превратили дикие земли в богатые поля, заставили яблоню-дикарку при­носить сладкие плоды. Синтаксический разбор предложения,помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Руки подчиняясь, превратили, заставили приносить. - главные  члены предложения
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