Руки человека, подчиняясь его разуму и воле, превратили дикие земли в богатые поля, заставили яблоню-дикарку при­носить сладкие плоды. Синтаксический разбор предложения,помогите пожалуйста

Русский язык

Руки человека, подчиняясь его разуму и воле, превратили дикие земли в богатые поля, заставили яблоню-дикарку при­носить сладкие плоды. Синтаксический разбор предложения,помогите пожалуйста

Автор: Гость