Руки человека, подчиняясь его разуму и воле, превратили дикие земли в богатые поля, заставили яблоню-дикарку приносить сладкие плоды. Синтаксический разбор предложения,помогите пожалуйста
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Руки человека, подчиняясь его разуму и воле, превратили дикие земли в богатые поля, заставили яблоню-дикарку приносить сладкие плоды. Синтаксический разбор предложения,помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Руки подчиняясь, превратили, заставили приносить. - главные члены предложения
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