За­да­ние 5 № 9741. Из пред­ло­же­ний 20—25 вы­пи­ши­те слово, в ко­то­ром пра­во­пи­са­ние суф­фик­са опре­де­ля­ет­ся пра­ви­лом: «В пол­ных стра­да­тель­ных при­ча­сти­ях про­шед­ше­го вре­ме­ни пи­шет­ся НН». (1)Мет­рах в ...

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За­да­ние 5 № 9741. Из пред­ло­же­ний 20—25 вы­пи­ши­те слово, в ко­то­ром пра­во­пи­са­ние суф­фик­са опре­де­ля­ет­ся пра­ви­лом: «В пол­ных стра­да­тель­ных при­ча­сти­ях про­шед­ше­го вре­ме­ни пи­шет­ся НН». (1)Мет­рах в пяти от огром­но­го офис­но­го зда­ния на об­ле­де­не­лом гряз­ном ас­фаль­те сто­я­ла на трёх ногах худая без­дом­ная со­ба­ка со сле­зя­щи­ми­ся гла­за­ми и кого-то вы­смат­ри­ва­ла в две­рях. (2)Боль­ная нога, ви­ди­мо, мёрзла, и со­ба­ка, при­жи­мая её к жи­во­ту, не­воль­но при­се­да­ла. (3)Вы­ра­жа­ю­щим муку, за­гнан­ным взгля­дом она рав­но­душ­но про­во­жа­ла одних, за­ис­ки­ва­ю­ще ви­ля­ла хво­стом перед дру­ги­ми, тре­тьи бро­са­ли ей что-то вроде: «Ну что, Жучка?» — и её глаза за­го­ра­лись на­деж­дой. (4)Но ма­ши­наль­но за­ме­тив­шие её уже за­бы­ва­ли о ней и рав­но­душ­но ухо­ди­ли или брезг­ли­во от­ма­хи­ва­лись, и её сле­зя­щи­е­ся глаза тухли, и она опять при­се­да­ла, под­жи­мая под себя боль­ную ногу. (5)И я понял, что она ни­ко­го не ждёт, а вы­би­ра­ет себе хо­зя­и­на. (6)Без­дом­ная жизнь, без со­мне­ния, была ей уже нев­мо­го­ту, и она вы­би­ра­ла хо­зя­и­на. (7)Она дро­жа­ла от хо­ло­да, была го­лод­на, и глаза её, худое тело, хвост умо­ля­ли: «Ну, по­смот­ри­те на меня кто-ни­будь, ну, возь­ми­те меня кто-ни­будь, а я от­ве­чу вам такой лю­бо­вью!..» (8)Но уста­лые люди шли даль­ше. (9)Бед­ная со­ба­ка по­ры­ва­лась идти то за одним, то за дру­гим, даже де­ла­ла не­сколь­ко шагов вслед, но тут же воз­вра­ща­лась. (10)Она оста­но­ви­ла свой выбор на мо­ло­дой жен­щи­не, такой же уста­лой. (11)Жен­щи­на скольз­ну­ла взгля­дом по со­ба­ке и про­шла мимо, но со­ба­ка пошла за ней, сна­ча­ла не­уве­рен­но, потом ре­ши­тель­но и без­огляд­но. (12)Жен­щи­на слу­чай­но огля­ну­лась, уви­де­ла со­ба­ку, сразу пре­дан­но за­ви­ляв­шую хво­стом, но тут же пошла даль­ше. (13)Со­ба­ка легла и по­ло­жи­ла го­ло­ву на лапы. (14)Она уже не лас­ка­лась уни­жен­но, она про­сто ждала, не сводя с жен­щи­ны глаз. (15)Жен­щи­на что-то ска­за­ла ей, и со­ба­ка за­ви­ля­ла хво­стом и почти на брюхе под­полз­ла к её ногам. (16)Жен­щи­на до­ста­ла из сумки булку, по­ло­жи­ла её перед со­ба­кой, но та не ела, гля­де­ла в глаза жен­щи­не: она по­ни­ма­ла, что от неё хотят от­де­лать­ся по­дач­кой. (17)Тогда жен­щи­на опу­сти­лась на кор­точ­ки и по­гла­ди­ла её по го­ло­ве, про­тя­ну­ла ей бу­лоч­ку, и со­ба­ка на­ча­ла есть, то и дело по­гля­ды­вая на жен­щи­ну: она бо­я­лась, что та уйдёт. (18)Жен­щи­на всё гла­ди­ла со­ба­ку и что-то тихо и пе­чаль­но го­во­ри­ла так же пе­чаль­но вздра­ги­ва­ю­щей жи­во­ти­не. (19)Потом до­ста­ла из сумки ли­вер­ный пи­ро­жок, по­ло­жи­ла его перед со­ба­кой и быст­ро, не огля­ды­ва­ясь, пошла. (20)Со­ба­ка, оста­вив не­до­еден­ный пи­ро­жок, по­бе­жа­ла за жен­щи­ной, за­ску­ли­ла, та рас­те­рян­но оста­но­ви­лась. — (21)Ну, что мне с тобой де­лать? — почти со сле­за­ми спро­си­ла жен­щи­на. (22)Со­ба­ка бла­го­го­вей­но смот­ре­ла на неё. (23)Жен­щи­на вы­ну­ла из сумки кон­фе­ту, по­ло­жи­ла перед со­ба­кой. (24)Та взяла –– про­сто из веж­ли­во­сти, чтобы не оби­деть, чтобы не спуг­нуть сво­е­го сча­стья, и уже уве­рен­ней по­бе­жа­ла за жен­щи­ной. (25)Так они и скры­лись за углом. (26)По­че­му из сотен дру­гих со­ба­ка вы­бра­ла имен­но эту жен­щи­ну?..

Автор: Гость