Вася выше Саши на 8см,а Коля ниже Саши на 3см.Кто ищ мальчиков самый высокий?На скол??ко см самый высокий из мальчиков выше самого маленького? Помогите составить условия

Математика
Вася выше Саши на 8см,а Коля ниже Саши на 3см.Кто ищ мальчиков самый высокий?На скол??ко см самый высокий из мальчиков выше самого маленького? Помогите составить условия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выше Вася  ниже всех Коля Вася выше коли на 11 см
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