Определите причастие вид время возможность и переходность в словам сереющей превратившийся лежащие наполнящую напечатанным смирившейся проснувшемся приютившейся славящимися излечивающую пожалуйста помогите
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Определите причастие вид время возможность и переходность в словам сереющей превратившийся лежащие наполнящую напечатанным смирившейся проснувшемся приютившейся славящимися излечивающую пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сереющей - действительное, настоящее время, невозвратное, непереходное превратившийся - действительное, прошедшее время, возвратное, непереходное лежащие - действительное, настоящее время, невозвратное, непереходное наполняющую - действительное, настоящее время, невозвратное, переходное напечатанным - страдательное, прошедшее, невозвратное, переходное смирившейся - действительное, прошедшее время, возвратное, непереходное проснувшемся - действительное, прошедшее время, возвратное, непереходное приютившейся - действительное, прошедшее время, возвратное, непереходное славящимися - действительное, настоящее время, возвратное, непереходное излечивающую - действительное, настоящее время, невозвратное, переходное
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