Банк начисляет на вклад 10 % ежегодно. вкладчик внес в банк 5000 рублей. На сколько процентов увеличится исходная сумма за 2 года?

Гость: Гость:

За первый год - 5500. За второй - 6050. 6050 - 5000 = на 1050 увеличилась исходная сумма за 2 года Считаем в процентах: 1050 : 50 = на 21 % увеличилась исходная сумма за 2 года Ответ: на 21% увеличится исходная сумма